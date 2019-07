Usa-Grecia: incontro tra segretario di Stato Pompeo e ministro Esteri greco Dendias

- Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, ha incontrato oggi, 17 luglio, il neo-ministro degli Esteri greco Nikos Dendias per riaffermare l'importanza delle relazioni USA-Grecia: lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Pompeo ha sottolineato la forte collaborazione bilaterale in materia di difesa e sicurezza, mettendo in risalto il ruolo della Grecia come pilastro della stabilità nel Mediterraneo orientale e nei Balcani. Il segretario ha elogiato la Grecia per i suoi progressi nei progetti energetici per espandere l'interconnettività regionale. Pompeo e Dendias hanno riaffermato il loro comune impegno nel promuovere la libertà religiosa e hanno convenuto di proseguire i progressi compiuti in settori chiave dal Dialogo strategico del dicembre 2018. (Was)