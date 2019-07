Usa: Commissione regolamentazione nucleare considera piano per ridurre ispezioni nei reattori

- La Commissione regolamentazione nucleare degli Stati Uniti (Nrc) sta prendendo in considerazione un piano per ridurre il numero di ispezioni condotte nei reattori. Secondo un documento pubblicato sul sito web dell'Nrc, le modifiche del piano comprendono la riduzione del tempo e della portata di alcune ispezioni annuali presso le oltre 90 centrali nucleari della nazione. Altre ispezioni verrebbero ridotte da ogni due anni a ogni tre anni. "Questi cambiamenti porteranno il personale a svolgere un adeguato livello di supervisione con meno oneri normativi e dispendio di risorse, concentrando la supervisione su questioni di maggiore importanza per la sicurezza", si legge nel piano. Il documento, datato 28 giugno e pubblicato martedì, 16 luglio, afferma che alcune modifiche richiedono l'approvazione della commissione, mentre altre possono essere implementate senza la sua approvazione. In una lettera al presidente della Nrc, Kristine Svinicki, i Democratici della Camera hanno espresso preoccupazioni. “Prendere delle scorciatoie su tali misure di sicurezza critiche potrebbe alla fine portare a un disastro dannoso per il futuro dell'industria nucleare nazionale", hanno scritto i Democratici. (Was)