Difesa: senatore canadese, rivelazione posizione armi nucleari Usa in Ue “non accidentale”

- Il senatore canadese Joseph Day, che ha scritto il rapporto per il Comitato di difesa e sicurezza dell'Assemblea parlamentare della Nato che ha rivelato le posizioni specifiche delle armi nucleari statunitensi in Europa, ha dichiarato che quelle informazioni sono state inserite intenzionalmente. "Penso sia molto importante che la gente capisca che questo è stato un onesto tentativo da parte dell'Assemblea parlamentare della Nato, una delle commissioni, di informare il pubblico, ma soprattutto informare i legislatori e i parlamentari su quale sia lo stato attuale delle cose in relazione a questo importante aspetto della Nato nel mantenere la pace e la sicurezza nel mondo", ha detto Day in un intervista alla canadese “Global News”. Il documento, intitolato "Una nuova era per la deterrenza nucleare. Modernizzazione, controllo degli armamenti e forze nucleari alleate" è stato pubblicato ad aprile e valutava il futuro della politica di deterrenza nucleare dell'Alleanza atlantica. (segue) (Res)