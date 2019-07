Difesa: senatore canadese, rivelazione posizione armi nucleari Usa in Ue “non accidentale” (2)

- Ciò che è emerso nei giorni scorsi è che il documento rivelava la posizione di circa 150 armi nucleari statunitensi posizionate in Europa. Secondo una copia del documento pubblicato ieri, 16 luglio, dal quotidiano belga “De Morgen”, una sezione sull'arsenale nucleare riportava: "Queste bombe sono conservate in sei basi statunitensi ed europee: Kleine Brogel in Belgio, Büchel in Germania, Aviano e Ghedi-Torre in Italia, Volkel nei Paesi Bassi e Incirlik in Turchia”. Di norma, né gli Stati Uniti né i loro partner europei discutono la posizione delle armi nucleari di Washington nel Vecchio continente. Il senatore canadese ha definito il clamore mediatico suscitato dal documento come esagerato e politicizzato, ribadendo che tutto ciò che era incluso nella bozza proveniva da informazioni open source. (Res)