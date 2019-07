Usa: Camera boccia mozione per impeachment contro Trump (2)

- Anche se in passato alcune mozioni per procedere con l'impeachment sono state presentate durante la presidenza Trump, questa ha rappresentato la prima vera occasione per i Democratici da quando hanno preso il controllo della Camera, dallo scorso novembre. I Democratici sono stati cauti nel menzionare la parola “impeachment” durante le elezioni di medio termine del 2018 per timore che questa avrebbe potuto politicamente pesare contro. I Democratici avrebbero i numeri per avviare l'impeachment contro il presidente, anche se difficilmente la procedura passerebbe dal voto del Senato (a maggioranza dei due terzi dei presenti) che ricopre il ruolo di giudice. (Was)