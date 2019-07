Brasile: il Cade avvia indagine su presunto cartello per opere legate a Coppa del Mondo 2014

- La soprintendenza generale del Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), l'antitrust brasiliano, ha avviato un procedimento per indagare sulla creazione di un presunto cartello tra le aziende vincitrici di appalti per la costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi da utilizzare per il Mondiale di calcio Fifa Brasile 2014. L'indagine dell'organismo di controllo della concorrenza e del mercato brasiliano è partito a seguito delle rivelazioni fornite dai responsabili della società di costruzioni Andrade Gutierrez che, nell'ambito di un accordo di cooperazione con il Cade avrebbe rivelato della formazione di un cartello illegale di società. Secondo quanto riportato dal Cade, alcune delle aziende partecipanti alle gare d'appalto si sarebbero accordate illegalmente per accaparrarsi, dividendoli tra loro, i contratti miliardari relativi alla costruzione di strutture sportive. (segue) (Brb)