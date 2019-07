Costa Rica: Camera autorizza governo a collocare titoli di stato sul mercato

- La Camera dei deputati del Costa Rica ha approvato ieri, 17 luglio, il disegno di legge che permette al governo di collocare titoli di stato sul mercato internazionale per un valore di 1,5 miliardi di dollari. I fondi raccolti saranno utilizzati per ridurre debito pubblico che fa pressione sui tassi di interesse. Il progetto di legge ha incassato 43 voti favorevoli e 7 contrari. In origine la richiesta del governo, formalizzata dal governo delle Finanze, Rocio Aguilar, puntava a ottenere 6 miliardi di dollari in un periodo di quattro anni. Alla fine la commissione diritti economici, su richiesta del Partito di liberazione nazionale (Pln), ridotto 1,5 miliardi. La cosa più importante per il governo è che l'operazione contribuirà a limitare la pressione sull'economia nazionale, specialmente sui tassi di interesse per i prestiti locali. Il vantaggio offerto dagli Eurobond è che i tassi di interesse all'estero sono molto più vantaggiosi dei tassi locali e che l'indebitamento è pagato a più lungo termine, perché il mercato internazionale è ampio, competitivo e flessibile (Mec)