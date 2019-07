America Latina: Bolsonaro assume presidenza pro-tempore Mercosur, focus su modernizzazione e apertura commerciale (5)

- I vertici del Mercosur convergono inoltre sulla necessità di rendere più flessibili i meccanismi di funzionamento del blocco. In questo senso si è parlato di eliminare il diritto di veto sugli accordi bilaterali che i singoli membri siglano con paesi terzi. In materia di annunci è stato confermato inoltre l'accordo raggiunto tra i paesi membri che renderà il servizio di roaming libero e gratuito all'interno del blocco. Altri temi affrontati in materia di comunicazione sono la creazione di una Agenda digitale del Mercosur, l'integrazione e il coordinamento normativo del mercato postale per lo sviluppo del commercio, un protocollo comune dei servizi di frontiera, e l'adozione di una posizione comune in vista della prossima Conferenza mondiale sulle Radiocomunicazioni e il congresso dell'Unione postale universale. (segue) (Abu)