America Latina: Bolsonaro assume presidenza pro-tempore Mercosur, focus su modernizzazione e apertura commerciale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Mercosur hanno inoltre raggiunto un accordo anche in materia di cooperazione consolare che permetterà ai cittadini di ricorrere - nelle emergenze - ai servizi offerti dalle rappresentanze diplomatiche di un altro paese del blocco nel caso in cui sia assente il proprio consolato di appartenenza. L'intesa, che pure sarà annunciata nel contesto del summit regionale, dovrà essere approvata dai parlamenti di ciascuno stato prima che possa entrare in vigore. L'Argentina dispone di rappresentanze consolari in 168 paesi. Il Brasile, secondo il sito del ministero degli Esteri, conta su "una delle più grandi reti consolari del mondo" con rappresentanze in 145 paesi. Il Paraguay, di contro, elenca solo 41 ambasciate nel mondo. (segue) (Abu)