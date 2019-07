Camilleri: Fico, grande scrittore ed intellettuale

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, durante i suoi saluti al Chiostro di Valdina in occasione dei seminari di storia, ha fatto una dedica ad Andrea Camilleri, accompagnato da un lungo applauso della platea di cittadini presenti all’evento. "Anche stasera sono con noi i giovani allievi dell’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico che leggeranno alcuni stralci dei resoconti d’Aula dell’epoca", ha detto la terza carica dello Stato, "li ringrazio per il loro prezioso contributo e ne approfitto per ringraziare e salutare il direttore dell’Accademia, Daniela Bortignoni, nonché Silvia Calandrelli, responsabile di Rai Cultura che ha curato il contributo video che sarà proiettato a breve. Proprio la Silvio d’Amico e la Rai erano due centri di cultura che conosceva bene Andrea Camilleri, scomparso oggi. Permettetemi in conclusione di ricordare un grande scrittore e un grande intellettuale", ha concluso Fico, "che mancherà senz’altro a tutti". (Rin)