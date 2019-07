Pd: Renzi, idea alleanza con M5s non è colpo di genio ma colpo di sole

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "i giornali oggi rilanciano l’idea geniale di un accordo con i Cinque stelle. Qualcuno dei nostri forse vorrebbe provarci davvero, chissà. Poi pensi a Di Maio con i gilet gialli, a Di Battista contro Obama, a Sibilia e allo sbarco sulla Luna, alla Lezzi che fa crescere il Pil con il caldo, alla Taverna sui vaccini. Pensi a quello che sta al governo e crede alle scie chimiche e quella che sta in Parlamento e crede alle sirene. Pensi ai Benetton, alla Tav, al Tap. Pensi alle Olimpiadi buttate via e alla guerra che hanno fatto ad Expo. E se ancora non ti basta e provi a far finta di nulla", aggiunge l'ex premier, "arriva Toninelli al question time e ti ricorda che lui fa il ministro della Repubblica. E niente: a quel punto anche i più favorevoli sono costretti a mollare. L’idea di un’alleanza con i Cinque stelle per me non è un colpo di genio, ma un colpo di sole". (Rin)