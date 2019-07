Energia: direttore Aiea Amano pronto a lasciare incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yukiya Amano, il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), l'organismo di controllo sul nucleare delle Nazioni Unite, dovrebbe annunciare le sue dimissioni anticipate, dando il via ad una potenziale lotta per il controllo dell'agenzia che ha la supervisione del programma nucleare iraniano.Lo riferisce la stampa statunitense che cita due diplomatici. Amano dovrebbe annunciare le sue dimissioni all'inizio della prossima settimana, hanno detto le due fonti, anche se potrebbero passare mesi prima che lasci il suo incarico. Le divisioni sull'accordo nucleare iraniano tra Russia e Cina da una parte, e gli Stati Uniti dall'altra parte, potrebbero infatti estendersi nel processo decisionale per la sostituzione di Amano. (segue) (Was)