Energia: direttore Aiea Amano pronto a lasciare incarico (2)

- L'Aiea controlla l'osservanza delle norme internazionali sulla non proliferazione nucleare e lavora sulla sicurezza nucleare. In Iran ha dozzine di ispettori che controllano la conformità di Teheran con l'accordo nucleare iraniano del 2015. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono intensificate dopo che lo scorso anno il presidente Trump ha approvato un provvedimento per ripristinare le sanzioni contro Teheran, dopo aver annunciato il ritiro unilaterale di Washington dall'accordo sul programma nucleare iraniano. Le sanzioni colpiscono settori vitali dell'economia iraniana, comprese le esportazioni di petrolio, le importazioni e le banche. L'Iran ha deciso lo scorso mese di maggio, quindi un anno dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo, di sospendere le limitazioni all'arricchimento dell'uranio. (Was)