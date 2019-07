America Latina: Mercosur manifesta preoccupazione su situazione diritti umani Venezuela

- I presidenti degli stati membri del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), insieme a quelli degli stati associati, hanno emesso un comunicato congiunto nel quale si manifesta la loro "preoccupazione per la grave crisi che attraversa il Venezuela in materia umanitaria e di diritti umani" così come descritto nel rapporto dell'Alto commissario delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, reso noto lo scorso 4 luglio. I presidenti dell'Argentina, Mauricio Macri, del Brasile, Jair Bolsonaro, del Paraguay, Mario Abdo Benitez e dell'Uruguay, Tabaré Vazquez, riuniti nella provincia argentina di Santa Fe in occasione del 54esimo vertice dei capi di Stato del blocco, hanno quindi espresso la volontà di "contribuire con tutti i mezzi pacifici a disposizione alla ricerca di un rapido ritorno dell'istituzionalità democratica in quel paese" e di "continuare a promuovere lo svolgimento di elezioni presidenziali libere e trasparenti al più presto". (segue) (Abu)