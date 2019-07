Sanità Lombardia: sindaco Sala, Garavaglia persona a posto

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del concerto "Know you can" organizzato da Axa in piazza Gae Aulenti, ha commentato l'assoluzione del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia. "Non ho seguito molto la cosa, ma Garavaglia lo conosco da anni e credo proprio che sia una persona a posto", ha detto Sala. (Rem)