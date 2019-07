Sud: Lezzi, alcune Regioni devono accelerare su Zes

- Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a margine della presentazione del rapporto Confindustria sull'economia del Mezzogiorno, ha affermato che "quando vado al Sud ci sono tanti cittadini che mi fermano e mi chiedono conto di tante situazioni rimaste in sospeso da anni, da promesse che la politica non ha mantenuto. Io posso rispondere degli impegni che ho preso adesso, con questo governo, non di quello che non è stato fatto negli ultimi 25 anni per il Mezzogiorno. Al Sud sono partite solo 2 Zes (Zone economiche speciali, ndr) su 8, ovvero Campania e Calabria, e mancano delle interlocuzioni con alcune Regioni", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "sto mandando le convocazioni a quelle Regioni che sono in ritardo con l’istituzione delle Zes, perché voglio fare una ponderazione sul credito di imposta e sui 300 milioni per le nuove imprese, e le Regioni che sono già partite non è giusto che vegano frenate. I cittadini non hanno colpa della pessima amministrazione locale che hanno, e probabilmente sarebbe il caso di fare un atto di coraggio, ed avviare dei poteri sostitutivi e istituire io stessa le Zes. Ma nonostante tutto voglio essere ottimista: sono sicura che il dialogo con i presidenti delle Regioni in ritardo arriverà a un buon risultato. Voglio ribadire però che per l’iter delle Zes ci sono dei tempi che io non controllo", ha concluso Lezzi, "come quelli dell’Agenzia per le entrate per la risposta sull'automatismo del credito di imposta, e la Commissione europea per il riconoscimento della facoltà di utilizzo del credito di imposta per la logistica".(Rin)