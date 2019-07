Brasile: governo include terzo reattore centrale nucleare di Angra nel programma di partnership di investimento (2)

- Per favorire la ripartenza dei lavori, già prime di inserire il progetto nel Programma di partnership di investimento (Ppi), il governo, lo scorso 12 aprile, aveva classificato il progetto di costruzione del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis come un progetto di infrastruttura prioritaria. La disposizione si traduce in vantaggi in termini di stanziamenti per la ripresa dei lavori ora fermi e per chi acquista obbligazioni emesse da Eletronuclear, dal momento che avrà accesso a benefici fiscali specifici. La ricerca di un investitore privato per la centrale nucleare è stata posta come condizione essenziale per consentire il completamento dei lavori, per i quali c'è bisogno di almeno altri 15 miliardi di reais (3,5 miliardi di euro). Prima di scegliere un partner privato per l'impianto, tuttavia, il modello legale appena approvato dovrà essere sottoposto all'approvazione della Corte dei conti dell'unione (Tcu). (segue) (Brb)