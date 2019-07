Brasile: governo include terzo reattore centrale nucleare di Angra nel programma di partnership di investimento (3)

- Il decreto presidenziale stabilisce inoltre la creazione di un Comitato interministeriale che valuti appalti, studi e valutazioni. Il gruppo sarà composto da componenti nominati del ministero delle Miniere e dell'Energia, dal ministero dell'Economia, dal ministero della Sicurezza istituzionale e dal Segretariato speciale Ppi. La Eletronuclear, una filiale di Eletrobras che gestisce Angra 3, sarà responsabile dell'ottenimento delle approvazioni aziendali e normative per rendere l'impresa redditizia. Avviati nel 1980, i lavori per la realizzazione del terzo reattore sono rimasti fermi per oltre un decennio, prima di essere ripresi dall'allora presidente Luiz Inacio Lula da Silva nel 2009. Il progetto fu tuttavia sospeso ancora una volta nel 2015, a causa delle indagini dell'operazione anti-corruzione Lava Jato che portarono alla luce un enorme giro di tangenti legato ai lavori per il reattore. (segue) (Brb)