Sicurezza: Dipartimento Ps, Cirielli verifichi meglio su graduatoria vittime del dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Attribuire responsabilità inesistenti, additando al pubblico ludibrio pubblici funzionari, parandosi dietro pilateschi ‘pare’ e senza svolgere la ben che minima verifica, è un comportamento riprovevole che qualifica, in negativo, solo chi se ne rende attore”. Il Dipartimento della Pubblica sicurezza replica così al deputato di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, in merito alla “graduatoria delle vittime del dovere”, ovvero dei dipendenti pubblici deceduti, o che hanno subito un’invalidità mentre prestavano servizio. Il parlamentare, a tal proposito, aveva scritto in un comunicato: "pare che il ritardo nella concessione del beneficio economico sia dovuta alla manca sottoscrizione da parte del capo della Polizia, Franco Gabrielli, dei decreti attuativi". (segue) (Com)