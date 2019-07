Sicurezza: Dipartimento Ps, Cirielli verifichi meglio su graduatoria vittime del dovere (2)

- Il Dipartimento di Pubblica sicurezza precisa che “il comunicato si riferisce all’ultima pubblicazione (XXVI) della graduatoria nazionale delle vittime del dovere, predisposta dal Dipartimento della Pubblica sicurezza sulla base dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti secondo i criteri di ripartizione previsti dall’art. 2 del D.P.R. 18 luglio 1999, n.510. Ai sensi della suindicata norma, il Dipartimento della Pubblica sicurezza è titolare dei soli procedimenti per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Polizie locali nonché per le persone che abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Per tali provvedimenti, adottati con decreto del Capo della Polizia direttore generale della Pubblica Sicurezza - 59 nuovi nominativi, dei quali 6 deceduti - sono in corso di definizione i complessi adempimenti contabili volti alla liquidazione dei benefici a favore degli interessati. Non risultano, in materia, decreti attuativi inevasi. Tutte le amministrazioni competenti in materia hanno condiviso la necessità e l’urgenza di una soluzione legislativa volta alla completa rivisitazione della materia, anche al fine di assicurarne la compiuta armonizzazione, previa individuazione di idonea copertura finanziaria”. (Com)