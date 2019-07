Tpl Roma: tram fermo su binari a via Ottaviano, causa problema elettrico. Lievi rallentamenti a circolazione

- Su piazza Risorgimento, all'incrocio con via Ottaviano un tram della linea 19 in direzione Gerani è fermo sui binari da diversi minuti. A quanto si è appreso, poco dopo la partenza, il tram ha avuto un problema di alimentazione elettrica. Pochi, al momento, i disagi alla circolazione. Alcuni rallentarlmenti interessano i mezzi che da via Cola di Rienzo svoltano su via Ottaviano. Una pattuglia della Polizia sorveglia la situazione, mentre numerosi pedoni e turisti, incuriositi, si stanno fermando a scattare fotografie. (xcol8)