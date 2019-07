Ue: Lollobrigida (Fd'I), bene Lega che dà dei traditori ai grillini, perchè allora ci continuate a governare?

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, scrive in una nota "bene il sussulto d'orgoglio leghista che dà dei 'traditori' ai Cinque stelle. Hanno perfettamente ragione ad essere sconcertati dal fatto che i grillini per qualche poltrona stanno vendendo gli interessi degli italiani in Europa. Fin qui tutto perfetto e in linea con quanto diciamo sin dalla nascita di questo esecutivo contro natura. La domanda che rivolgiamo agli amici leghisti e a Salvini allora è: che cosa fate ancora al governo con questa gente", conclude il parlamentare di Fd'I, "ben sapendo che esiste una alternativa possibile in grado di realizzare la svolta storica che dite di auspicare?". (Com)