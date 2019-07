Tpl Roma: Calabrese (M5s), richieste cittadini in Pums metro da realizzare in 10 anni. Ora cabina regia al Mit per fare in fretta

Roma, 17 lug 20:29 - (Agenzia Nova) - "Pums - tutte le infrastrutture metro richieste dalla cittadinanza sono state inserite nel Piano da attuare nei prossimi 10 anni. È l'aggiornamento più determinante, con cui abbiamo aperto la seduta di Commissione Mobilità di stamane, che lunedì proseguirà i lavori di confronto fra tutte le forze politiche in modo da licenziare il Piano nei tempi utili a rappresentare al Ministero la richiesta della prima trance di finanziamenti.". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione capitolina Mobilità Pietro Calabrese. Questa mattina la commissione ha iniziato ad analizzare la delibera 77 del 2019 con la quale adotterà il primo Pums, il piano per la mobilità sostenibile di Roma. Su disposizione di un decreto del ministero dei Trasporti del 2016 il documento - previsto dalla normativa europea - dal prossimo ottobre sarà necessario per accedere ai fondi ministeriali per costruire tramvie, metropolitane e piste ciclabili. Come spiegato da Calabrese nel post, l'obiettivo della maggioranza pentastellata è quello di approvare il Pums entro inizio agosto così da farlo in tempo per la prossima richiesta di finanziamento del Campidoglio al Mit. (segue) (xcol4) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - "Pums - tutte le infrastrutture metro richieste dalla cittadinanza sono state inserite nel Piano da attuare nei prossimi 10 anni. È l'aggiornamento più determinante, con cui abbiamo aperto la seduta di Commissione Mobilità di stamane, che lunedì proseguirà i lavori di confronto fra tutte le forze politiche in modo da licenziare il Piano nei tempi utili a rappresentare al Ministero la richiesta della prima trance di finanziamenti.". Lo scrive su Facebook il presidente della commissione capitolina Mobilità Pietro Calabrese. Questa mattina la commissione ha iniziato ad analizzare la delibera 77 del 2019 con la quale adotterà il primo Pums, il piano per la mobilità sostenibile di Roma. Su disposizione di un decreto del ministero dei Trasporti del 2016 il documento - previsto dalla normativa europea - dal prossimo ottobre sarà necessario per accedere ai fondi ministeriali per costruire tramvie, metropolitane e piste ciclabili. Come spiegato da Calabrese nel post, l'obiettivo della maggioranza pentastellata è quello di approvare il Pums entro inizio agosto così da farlo in tempo per la prossima richiesta di finanziamento del Campidoglio al Mit. (segue) (xcol4)