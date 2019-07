Tpl Roma: Calabrese (M5s), richieste cittadini in Pums metro da realizzare in 10 anni. Ora cabina regia al Mit per fare in fretta (2)

Roma, 17 lug 20:29 - (Agenzia Nova) - "Il Piano - prosegue Calabrese su Facebook - è stato costruito nei tempi e nei modi conformi alla normativa vigente per poter ottenere quanto richiesto tramite investimenti a carico dello Stato, soprattutto grazie alla partecipazione che abbiamo voluto come miglior sostegno da parte delle romane e dei romani, finalmente chiamati ad essere attori principali delle scelte per la loro città. La partecipazione ha avuto un esito molto chiaro: la Capitale deve recuperare sessant'anni di ritardo a partire dalla realizzazione di queste infrastrutture. Il modello è quello milanese, che negli ultimi venti anni ha realizzato quanto noi a Roma dobbiamo fare in molto meno tempo. Per cui c'è un'ulteriore nodo da sciogliere, e la soluzione per noi è avviare una cabina di regia al Ministero, con l'obiettivo di mettere al lavoro ogni risorsa idonea allo scopo". Inoltre, Calabrese vuole evitare polemiche: "Non vogliamo che tutto ciò decada nella solita polemica con la Regione, per cui la cabina di regia dovrà comprendere anche la presenza fattiva di ogni struttura regionale competente". Calabrese poi fa un lungo elenco delle opere comprese nel cosiddetto scenario di piano, cioè le infrastrutture che dovranno essere realizzate entro 10 anni. (segue) (xcol4)