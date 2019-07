Tpl Roma: Calabrese (M5s), richieste cittadini in Pums metro da realizzare in 10 anni. Ora cabina regia al Mit per fare in fretta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali novità rispetto alle prime linee guida presentate dalla giunta nel 2017 ci sono la Metro D; la Metro C fino a Farnesina/Tor di Quinto, via Clodio-Mazzini; il prolungamento Metro A tramite le stazioni Bembo e le due Torrevecchia fino a nodo di scambio con FL3 stazione Monte Mario; il prolungamento Metro B1 fino a Gra altezza svincolo con A1; la trasformazione della linea ferroviaria Roma-Nord in linea Metro F fino alla stazione di Montebello; la trasformazione della linea ferroviaria Roma-Lido in linea Metro E, da instradare sul tracciato dell'attuale linea B. Il "piano Calabrese" prevede adesso la richiesta al Mit di una "cabina di regia" che definisce le attività e le risorse idonee a colmare il sessantennale deficit infrastrutturale su ferro, nei prossimi 10 anni. La cabina - spiega Calabrese - dovrà coinvolgere la Regione Lazio relativamente alle attività di competenza regionale, fra cui, si legge su Facebook: "le prioritarie cessioni di proprietà a Roma Capitale delle tre ferrovie ex concesse, Roma-Lido e Roma-Montebello per le trasformazioni in linee Metro E ed F, e della Roma-Giardinetti per la trasformazione in linea tranviaria. In particolare per la Metro E, compresa la realizzazione della diramazione da Dragona all'aeroporto di Fiumicino". Le due ferrovie ex concesse ad Atac sono state proprio in questi giorni affidate per i prossimi anni a Cotral, l'azienda regionale di trasporto pubblico. (xcol4)