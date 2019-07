Milano: in piazza Gae Aulenti il concerto di Axa per rendere più verde città

- Serata di musica ed educazione ambientale, organizzata da Axa in piazza Gae Aulenti a Milano, per contribuire alla piantumazione di alberi in città. Il gruppo assicurativo ha aderito infatti al progetto “ForestaMi” del Politecnico di Milano proposto dall’architetto Stefano Boeri, che si pone l’obiettivo di piantare entro il 2030 a Milano 3 milioni di alberi. L’iniziativa ha l’appoggio anche del sindaco Giuseppe Sala, che ha partecipato all’evento in piazza Gae Aulenti. “Aggiungere alberi è qualcosa che piace ai cittadini e che piace a noi”, ha spiegato Sala, annunciando poi l’intenzione dell’amministrazione di “cambiare tutti gli autobus e avere solo autobus elettrici in 10-12 anni”, oltre al potenziamento di car sharing e trasporto pubblico, in particolare metropolitane, per ridurre l’uso delle auto private. Per quanto riguarda il progetto di riforestazione urbana, secondo il sindaco è possibile solo “con la collaborazione di tutti. È chiaro che l’amministrazione pubblica da sola non se lo può neanche sognare, ma con aziende che collaborano perché no. Siamo in questa corsa e, al di là del numero, questo è un trend mondiale: arrivo da New York e lì in questo momento l’attenzione sul tema dell’ambiente e della forestazione urbana è altissima”. A presentare il progetto dal palco, allestito da Axa in piazza Gae Aulenti, è stato l’ideatore Stefano Boeri, architetto e presidente della Triennale di Milano, che si è innanzitutto complimentato con il sindaco per aver assunto le deleghe all’Ambiente. “Gli alberi - ha spiegato Boeri - migliorano la qualità della vita, anche estetica, assorbono CO2 e calore. E noi vogliamo piantare 3 milioni di alberi, che significa ridurre di 4/5 l’emissione di anidride carbonica”. “Sono contento - ha concluso Boeri - che il sindaco ci sia vicino in questo progetto”. Vicino è anche il gruppo Axa. “Sul cambiamento climatico non c’è così tanto tempo per invertire la rotta e Axa vuole dare un contributo positivo alla società. Siamo orgogliosi di dare questa mano, perché contribuiremo a rendere più verdi le scuole della città”, ha detto dal palco l’amministratore delegato di Axa Italia Patrick Cohen. (Rem)