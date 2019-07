America Latina: Bolsonaro assume presidenza pro-tempore Mercosur, focus su modernizzazione e apertura commerciale (2)

- Prima di Bolsonaro il portavoce della presidenza Otavio Rego Barros aveva dichiarato che "nel caso del Brasile, quello che intendiamo fare è, partendo dal buon accordo firmato con l'Unione Europea, aprire il mercato del Mercosur ad altri grandi paesi o blocchi come Stati Uniti, Canada, Corea e tanti altri". Sull'agenda dei possibili interlocutori del Mercosur anche la Cina, sulla quale tuttavia, come ha detto martedì il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie, esiste comunque un dibattito. "Alcuni paesi puntano a tenere un maggior dialogo con la Cina, altri con gli Stati Uniti, dobbiamo prendere una decisione in merito", ha detto il ministro. Sempre in materia di apertura del blocco sono già in fase avanzata i negoziati per accordi di libero scambio anche con l'Associazione europea di libero scambio (Efta) composta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e con il Canada. (segue) (Abu)