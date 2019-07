America Latina: Bolsonaro assume presidenza pro-tempore Mercosur, focus su modernizzazione e apertura commerciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla stessa linea di Reyser si è espresso anche il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, secondo il quale l'accordo tra Mercosur e Ue facilita la possibilità di un'intesa con l'Alleanza del Pacifico. "Tra i paesi dei due blocchi ci sono accordi bilaterali con l'Europa, è arrivato il momento di unire queste sinergie e iniziare a dare dinamismo al negoziato con l'Alleanza del Pacifico", ha aggiunto il ministro Faurie. La proposta è in linea con l'agenda messa in campo dal Brasile, paese che assume la presidenza del blocco nel vertice dei capi di stato che si tiene oggi a Santa Fé, in Argentina. (segue) (Abu)