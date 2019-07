America Latina: Bolsonaro assume presidenza pro-tempore Mercosur, focus su modernizzazione e apertura commerciale (7)

- Il vertice di Santa Fé farà anche da sfondo al passaggio di consegne per la presidenza di turno del blocco, che verrà assunta dal Brasile. Lo scorso venerdì 12 luglio, il ministero degli Esteri brasiliano ha presentato il programma d'azione per la sua presidenza. Nel documento si parla tra le altre cose di semplificare il meccanismo della macchina burocratica dell'organizzazione che attualmente conta su oltre 200 enti, consigli e commissioni. "Una pletora di organismi i cui costi elevati mettono sotto pressione i bilanci degli stati membri, Brasile, Paraguay, Argentina e Uruguay", si legge. In questo senso la presidenza pro tempore brasiliana promuoverà "un'analisi sul funzionamento e l'utilità di ciascun organo" per poter "disporre l'eventuale estinzione". (segue) (Abu)