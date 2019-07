Sicurezza: Fd'I, risposta arrogante del Dipartimento Ps a Cirielli. Salvini intervenga per chiarire

- "Salvini intervenga per chiarire quali siano le competenze del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Tra queste certamente non c'è quella di replicare in modo arrogante e offensivo ad un parlamentare della Repubblica, come accaduto al nostro collega onorevole Edmondo Cirielli, eletto dal popolo anche per verificare, con gli strumenti di legge, quanto e cosa ritiene giusto. Riteniamo pertanto gravissimo quanto accaduto e andremo in fondo a questa vicenda". Lo dichiarano in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, e la deputata Fdi, Wanda Ferro. (Com)