Agricoltura: tredici innovatori del settore premiati a Roma

- Confagricoltura ha premiato oggi gli innovatori agricoli. Sul podio 13 imprese ed aggregazioni che si sono poste in evidenza per il proprio impegno nell'utilizzare le più avanzate soluzioni tecnologiche digitali per raggiungere precisi obiettivi e combinare sostenibilità economica ed ambientale, con attenzione al territorio e alla promozione di cultura e arte. Alla cerimonia a Roma, a Palazzo della Valle, sono intervenuti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio. Il premio si è articolato in tre categorie: Nuove frontiere, Reti e filiere, Smart land e smart city. "Si parla tanto di agricoltura 4.0, di rivoluzione digitale, di economia circolare, di sostenibilità di reti e filiere, di Agri-cultura. Con l'iniziativa del nostro premio abbiamo voluto presentare esperienze concrete, attività lungimiranti, coraggio imprenditoriale. C'è un volto nuovo dell'agricoltura, c'è un entusiasmo tangibile e contagioso", ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. (segue) (Rer)