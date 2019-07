Agricoltura: tredici innovatori del settore premiati a Roma (2)

- Le imprese e le aggregazioni premiate entreranno a far parte del "Club delle imprese agricole innovative" di Confagricoltura e parteciperanno a una serie di iniziative come testimonial ufficiali dell'organizzazione degli imprenditori agricoli. Il premier nel suo intervento ha sottolineato che la volontà del Governo nella prossima legge di Bilancio è garantire significativi investimenti nel settore. Secondo il presidente Giansanti serve "una specifica Agenda Digitale per l'agricoltura" che persegua più obiettivi tra cui "un piano educativo di imprenditorialità digitale", "un progetto strategico sui big data del settore" e un piano di "infrastrutturazione digitale dei terreni agricoli che consenta anche il contributo dei privati". Infine la richiesta del presidente di Confagricoltura è quella che si sviluppi "un programma di impresa 4.0 in chiave agricola". (Rer)