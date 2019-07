Pd: Vaccari, vergognoso e diffamatorio attacco a sedi partito Friuli-Venezia Giulia

- Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Partito democratico, parla in una nota di "ennesimo attacco vergognoso e intimidatorio nei confronti del Partito democratico. Questa volta è accaduto al Pd del Friuli-Venezia Giulia, cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Abbiamo più volte sottolineato che siamo da tempo di fronte ad attacchi mirati a screditare non solo il Partito democratico, ma tutta la sua comunità. Non staremo a guardare nemmeno questa volta: chiunque compirà atti diffamatori nei confronti del Pd", conclude Vaccari, "dovrà risponderne nelle sedi opportune". (Com)