Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione Consiliare congiunta Partecipate ed Educazione, presieduta dai consiglieri Fabrizio De Pasquale e Paolo Limona. All’ordine del giorno: presentazione del nuovo Consiglio di amministrazione di Milano Ristorazione S.p.A. Partecipato l’assessore Laura Galimberti, il presidente di Milano Ristorazione S.p.A.,Bernardo Notarangelo e i consiglieri Fabrizio de Fabritiis e Gabriella Iacono.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala 2 (dalle 14.30 alle 16.00)Assemblea pubblica per presentare l’avanzamento del programma di rigenerazione del quartiere di case popolari Lorenteggio. Intervengono, tra gli altri, l’assessore comunale alla Casa e Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti, l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini e il presidente di Aler Milano Angelo Sala.Scuola Rinascita, via Rosalba Carriera 12 (ore 18.00)REGIONEL’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'ottava edizione di ’CamminaOrobie 2019 - In montagna con un passo diverso'. L'evento è organizzato dalla sezione di Bergamo dell’associazione nazionale alpini, dalla Fondazione Angelo Custode onlus e dall'Unione bergamasca sezioni e sottosezioni del Club alpino italiano, in collaborazione con Gruppi Alpini Basso Sebino, Valle Calepio e Valle Cavallina. L'iniziativa, aperta a tutti, ha lo scopo di portare in montagna bambini, famiglie e persone con disabilita'.Colli di San Fermo - Grone/BG (ore 10.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa all'evento finale dell'iniziativa 'Josef and Anni Albers. Voyage Inside a Blind Experience', realizzato in collaborazione con Regione Lombardia.Palazzo Lombardia - Auditorium Giovanni Testori, piazza Città di Lombardia (ore 10.00)Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi interviene al dibattito 'Olimpiadi 2026, impulso per la Valle'. All'evento partecipano anche i due consiglieri regionali Antonello Formenti e Mauro Piazza, il sindaco di Barzio, Giovanni Arrigoni Battaia e il presidente della Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, Carlo Signorelli.Comune di Barzio/LC - Sala Civica, via A. Manzoni, 12 - Barzio/LC (ore 18.00) (segue) (Rem)