Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- VARIEGate party di Linate.Aeroporto di Linate - Area Partenze 2° piano (ore 10.15, accredito 9.45)Cerimonia per ricordare l’atleta milanese Guido Elmi, durante cui sarà affissa una targa in suo onore.Piscina Cozzi, viale Tunisia 35 (ore 18.00)Vernissage della mostra collettiva proposta dalla galleria d’arte contemporanea Après-Coup dal titolo “A corpo libero”. La mostra rientra nel palinsesto di eventi de “Il tempo delle donne”, il festival del Corriere della Sera.Galleria d’arte Après-Coup, via privata della Braida 5 (ore 18.30)Presentazione in anteprima assoluta del documentario “Moon”, scritto da Emanuela Audisio, regia di Malina De Carlo, con la partecipazione di Paolo Giordano. Intervengono l’autrice, il direttore del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, Fiorenzo Galli; Marta Dassù, Senior Director Affari Europei ASPEN Institute; Didi Gnocchi, ceo 3D Produzioni; Michèle Lavagna, dipartimento Scienze e Tecnologie Aerospaziali Politecnico di Milano e il direttore di Sky Arte Roberto Pisoni.Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, via San Vittore 21 (ore 19.00)Omaggio a Franca Rame. Intervengono Antonella Penati, presidente associazione Federico nel cuore, Diana De Marchi, presidente commissione Pari opportunità del Comune di Milano e la scrittrice Dale Zaccaria.Casa delle Arti - spazio Alda Merini, via Magolfa 32 (ore 19.00) (Rem)