Sanità Lombardia: Lega su Garavaglia, spiace silenzio alleati governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega, in una nota, scrive che "tra tanti attestati di solidarietà a Massimo Garavaglia, spiace che gli unici quasi silenti siano proprio molti alleati al governo. Non vorremmo che avessero sperato in una condanna. Evidentemente sui diritti civili, sulla presunzione d’innocenza e sul concetto di una giustizia giusta in tempi rapidi serve con urgenza una riforma".(Com)