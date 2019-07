Nuoto: Pedica (Pd), Raggi vuole Europei? Speriamo non cambi idea

- "Raggi regina dell'incoerenza. La sindaca grillina ora è pronta ad ospitare gli Europei di nuoto del 2022 a Roma. Tre anni fa invece bocciò sonoramente le Olimpiadi, penalizzando il rilancio economico della città. Speriamo che già domani non cambi di nuovo idea". Lo dichiara in una nota Stefano Pedica del Pd. (Com)