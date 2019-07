Lega: Bernini (FI), assoluzione Garavaglia ottima notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "l'assoluzione del viceministro Garavaglia è un'ottima notizia, a fronte di un'imputazione dalle basi fragilissime, per non dire inesistenti. Un processo inutile, come tanti ne vengono purtroppo celebrati nei confronti di amministratori che sono ormai terrorizzati a mettere la propria firma anche sotto un solo atto. E' il risultato di norme come l'abuso d'ufficio che la Lega vorrebbe abolire ma non può", conclude la parlamentare, "avendo siglato un contratto di governo capestro di marca giustizialista". (Com)