Parlamento: incontro Casellati-Fico, tra temi trattati procedura per Autonomia differenziata

- Gli uffici stampa di Camera e Senato comunicano, in una nota congiunta, che "si è svolto questo pomeriggio a palazzo Giustiniani un incontro fra il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Fra i temi trattati, la procedura parlamentare per l'Autonomia differenziata, le desecretazioni e la prossima calendarizzazione delle votazioni per i vertici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali". (Com)