Iraq: “al Jazeera”, una terza persona uccisa nell’odierno attacco a Erbil (4)

- Nel frattempo il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha condannato l’attacco promettendo che i responsabili saranno individuati rapidamente. La Direzione generale della sicurezza di Erbil ha assicurato che “la pace e la sicurezza della regione curda non saranno compromesse” e ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’episodio, “i cui responsabili verranno puniti”. La zona del ristorante HuQQabaz - un’area di nuova costruzione frequentata in particolare da stranieri, uomini d’affare e diplomatici - è stata completamente isolata dalle forze di sicurezza locali, mentre tutte le strade che collegano Erbil ad altre città della regione sono state chiuse per impedire la fuga dell’aggressore. (Irb)