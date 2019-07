Lega: Fico scrive a governo, auspico risposta rapida su informativa Salvini

- In una lettera inviata al titolare per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, il presidente della Camera, Roberto Fico, scrive "gentile ministro, mi riferisco alla richiesta di un’informativa urgente del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro dell’interno, Matteo Salvini, sui rapporti tra membri del suo staff e partiti e imprese russi, con particolare riguardo al ruolo del presidente dell’associazione culturale Lombardia-Russia, avanzata in Assemblea dai rappresentanti dei gruppi del Partito democratico e Liberi e uguali e della componente politica Più Europa del gruppo Misto nelle sedute del 15 e 16 luglio scorso. Tale richiesta, peraltro", si legge nella missiva, "era stata precedentemente avanzata dal deputato Fiano nella seduta del 10 luglio ed era stata tempestivamente trasmessa secondo le ordinarie procedure al governo. Nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, appositamente convocata lo stesso 16 luglio, ho ricordato come, a seguito delle suddette richieste, mi fossi personalmente attivato nei Suoi confronti nella stessa giornata del 15 luglio, rinnovandoLe in quella sede l’invito a darvi seguito. Poiché Ella ha informato la Conferenza di avere già provveduto ad inoltrare le richieste di informativa al ministro dell’Interno, ma di non averne ricevuto ancora risposta", conclude Fico, "mi sono determinato a reiterarLe con questa lettera l’invito nell’auspicio che il governo possa attendervi in tempi rapidi". (Rin)