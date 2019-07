Rocca di Papa: Leodori, sulle tragedie non ammetto speculazioni, Regione stanzia risorse

- "Speculare sui drammi tirando in ballo persone scomparse in una incredibile tragedia come quella che ha colpito Rocca di Papa, è inaccettabile ma dà lo spessore del livello di certa politica". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, in merito "alla polemica del segretario del Lazio della Lega Francesco Zicchieri". “La Regione Lazio ha stanziato con una delibera scritta in italiano, facilmente comprensibile, una prima tranche di risorse economiche per Rocca di Papa. - aggiunge Leodori - Entro il 23 luglio sarà approvata una nuova delibera con altri fondi per la comunità, e in particolare per la messa in sicurezza della scuola e a sostegno delle attività economico-commerciali colpite dalla tragedia. L’Amministrazione comunale – spiega il vicepresidente – come tutti è in costante contatto con la struttura della Regione che è incaricata di seguire, con la massima attenzione, la comunità di Rocca di Papa che ha subìto una ferita profonda, che tutti insieme abbiamo il dovere assoluto di affrontare. Mi rifiuto di accettare l’idea che si possa portare la politica ad un livello così basso da usare le vittime di una tragedia, il dolore di tutti per aggredire l’avversario politico, e senza neanche aver letto gli atti. Non temo le critiche – conclude Leodori - né gli attacchi politici, ma non si può usare la memoria di chi non c’è più".(Com)