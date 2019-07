Sanità Lombardia: Buffagni (M5s), contento per assoluzione Garavaglia, abbiamo sempre attaccato Mantovani

- Il sottosegretario per gli Affari regionali e le Autonomie, Stefano Buffagni, del Movimento cinque stelle, scrive su Facebook che "Mario Mantovani, detto il 'Faraone' è stato condannato a 5 anni e 6 mesi dopo il suo arresto nell'ottobre 2015 per corruzione, concussione e turbativa d'asta. Il Movimento cinque stelle denunciava da anni queste pratiche oscure e la sentenza di oggi dimostra che avevamo ragione. E' l'ennesima prova, dopo la condanna di Formigoni, oggi in carcere, di un sistema politico maleodorante contro cui il M5s combatte da sempre e che finalmente si sta sgretolando. Ora mi auspico un deciso cambio di passo della gestione regionale per garantire la massima trasparenza ai cittadini lombardi. Sono contento che il viceministro Garavaglia sia stato assolto", conclude l'esponente del governo, "non è un caso se in questi anni il M5s ha sempre attaccato Mantovani, e mai Garavaglia su questa triste vicenda". (Rin)