Lega: M5s, bene Garavaglia, ora convinca Salvini a riferire in Aula

- Il Movimento cinque stelle, in una nota, scrive che "siamo felici per il sottosegretario Garavaglia e ci auguriamo che ora possa convincere Salvini a riferire in aula sui fondi russi, così come farà il presidente Conte. Se non c'è il rispetto del Parlamento, non c'è il rispetto dei cittadini".(Com)