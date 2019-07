Ue: Lega, qualcuno ha barattato svolta storica per qualche poltrona, nostra coerenza non in vendita

- La Lega, in una nota, scrive che "siamo sconcertati per il sabotaggio in Europa. Qualcuno ha barattato una svolta storica in cambio di qualche poltrona. Se qualcuno pensa che i voti della Lega siano merce di scambio per una nomina o per altro si sbaglia. La nostra coerenza non è in vendita come non lo sono gli interessi degli italiani. Chi parla sempre di democrazia e trasparenza dovrebbe avere anche un minimo di dignità e buon gusto: noi non ce la sentiamo di tradire l’Italia. La Lega", conclude la nota, "non stringe patti con Renzi, Merkel e Macron per un posto al sole". (Com)