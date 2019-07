Lega: sindaco Sala, non si va in giro per il mondo accompagnati da traffichini

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del concerto “Know you can” organizzato da Axa in piazza Gae Aulenti, ha commentato l’indagine sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega. “La questione è complessa: bisogna vederla da diversi punti di vista. Il primo è che secondo me non si va in giro per il mondo facendosi accompagnare da traffichini”, ha detto il sindaco, rientrato lunedì da un meeting all’Onu. “Io ero a New York, ma mi accompagnava la responsabile della comunicazione internazionale del Comune e l’ambasciatore italiano all’Onu: queste sono le compagnie giuste”. “Secondo elemento - ha proseguito il primo cittadino - è capire cos’è successo. Io non so se i soldi li abbiano presi o meno, ma suppongo che li abbiano chiesti”. “Terzo elemento, che è quello ancora più importante, è che a livello di relazioni internazionali bisogna essere molto cauti: gli americani sono i nostri alleati da 70 anni. E di fronte a una situazione del genere è chiaro che sono disorientato. Faccio presente che è chiaro che un paio delle persone che accompagnavano hanno avuto condanne e sono state dichiarate persone non gradite dagli Stati Uniti. Prima di fare mosse del genere, bisogna capire dove vogliamo andare. Non mi pare che la strategia sia chiara”, ha concluso Sala.(Rem)