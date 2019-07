Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 18 luglio:COMUNEOre 18 - Palazzo Madama corte medievale, piazza Castello: l'assessora Leon è presente all'inaugurazione mostra "Dalla Terra alla Luna. L'arte in viaggio verso l'astro d'argento"REGIONEOre 12.30, Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 165, Sala Stampa, il presidente Cirio e gli assessori Poggio e Chiorino partecipano alla conferenza stampa sulla candidatura di Biella a Città Creativa UnescoOre 18, Avigliana (TO), Green Village Club, via delle Maddalene 11, l'assessore Rosso partecipa al convegno e alla cena sociale di Feditalimprese Piemonte(Rpi)