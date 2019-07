Lega: sindaco Sala, giusto che Salvini riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è sbagliato chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini a seguito dell’indagine sui presunti finanziamenti russi alla Lega, ma è giusto che il ministro vada a riferire in Parlamento. “Secondo me - ha detto a margine del concerto “Know you can” organizzato da Axa in piazza Gae Aulenti - è assolutamente sbagliato chiedere che Salvini si dimetta, mentre è assolutamente giusto chiedere a viva voce che lui riferisca in Parlamento. Questo mi sembra ovviamente necessario, perché è evidente che si è scatenata una curiosità iniziale, ma ora c’è anche un’indagine in corso, quindi chi sa è meglio che riferisca agli organi istituzionali di cui fa parte”. (Rem)