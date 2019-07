Iraq: Stati Uniti condannano attacco a Erbil

- Gli Stati Uniti condannano "nei termini più forti possibili l'attacco di oggi a Erbil, dove è stato assassinato almeno un diplomatico turco. Non ci può essere alcuna giustificazione per tali atti di violenza sfrenata". Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e speriamo in una pronta guarigione di tutti i feriti. Gli Stati Uniti ribadiscono il proprio impegno a sostenere il governo e il popolo della Turchia e dell'Iraq", conclude il comunicato. (Com)