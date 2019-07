Rom: sindaco Sala, censimento illogico finché non ci spiegano perché lo si fa

- Secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il problema del censimento dei nomadi voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini è lo scopo per cui viene fatto. A chi gli chiedeva - a margine del concerto “Know you can” organizzato da Axa in piazza Gae Aulenti - se, come ha dichiarato l’assessore uscente alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, il Comune di Milano non collaborerà con il Viminale, Sala ha risposto: “Bisognerà capire innanzitutto a che scopo si fa il censimento: se il censimento lo si fa per chiudere i campi, io mi chiedo poi come gestiamo la questione. A furia di chiudere o di limitare come nel caso degli Sprar l’accesso di persone che non hanno un luogo dove stare, poi ce li troviamo in giro per la città”. “Il mio terrore - ha aggiunto Sala - è che i milanesi vedano più nomadi in giro per la città e che le lamentele aumentino”. “In linea prospettica - ha ribadito il sindaco in conclusione - io non ho mai detto che sono contrario alla chiusura dei campi rom, però bisogna trovare le soluzioni. Il punto è: il censimento perché? Finché non ci spiegheranno perché, è chiaro che vediamo la cosa come non logica”. (Rem)